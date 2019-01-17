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Erhan Usta Samsun'da İYİ Parti'den aday mı olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 17.01.2019 07:21 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı için yaptığı açıklamalar nedeniyle MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta'yla ilgili kulisler hareketlendi. İhraç sürecinin ardından Erhan Usta'nın İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olma ihtimali yeniden gündeme geldi.

Erhan Usta Samsun'da İYİ Parti'den aday mı olacak?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihraç edilmesinin ardından gözler yapılacak açıklamalara çevrildi.

İYİ PARTİ'DEN USTA'YA TEKLİF!

Cumhur İttifakı'yla ilgili "Samsun'da ittifak olmazsa olmaz değil" sözlerinin ardından MHP'den ihraç edilen Usta'yla ilgili, gözler İYİ Parti cephesinden atılacak adımlara çevrilmiş durumda.

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında Erhan Usta sessizliğini korurken, külislerde İYİ Parti yönetimi tarafından CHP ile ittifak görüşmelerinde kendilerine bırakılan Samsun için Usta'ya yeni bir teklif götürüldüğü konuşuluyor.

Daha önceki açıklamalarında başka bir partide siyaset yapmayacağını dile getiren Erhan Usta'nın İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

MHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 49'A DÜŞTÜ

Öte yandan Usta'nın ihraç kararı sonrasında MHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 49'a düştü. Erhan Usta ise TBMM'deki 3. bağımsız milletvekili olarak kayıtlara geçti

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