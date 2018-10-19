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Erhürman'dan, Vali Su'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Mersin ile Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin bugüne kadar arzu ettiğimiz, olması gereken düzeye çıkmadığını görüyoruz. O nedenle iş insanlarımız bir araya gelsinler ortaklık açısından daha fazla iş yapsınlar arzusuyla ve destek olmak amacıyla Mersin'e geldik"

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, "Mersin ile Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin bugüne kadar arzu ettiğimiz, olması gereken düzeye çıkmadığını görüyoruz. O nedenle iş insanlarımız bir araya gelsinler ortaklık açısından daha fazla iş yapsınlar arzusuyla ve destek olma amacıyla Mersin'e geldik." dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Erhürman, Mersin ile Kıbrıs'ın birbirine çok yakın noktalar olduğunu belirterek, Mersin ile Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin bugüne kadar arzu ettikleri ve olması gereken düzeye çıkmadığını gördüklerini aktardı.

Erhürman, "O nedenle iş insanlarımız bir araya gelsinler ortaklık açısından daha fazla iş yapsınlar arzusuyla ve destek olmak amacıyla Mersin'e geldik. Gelmişken de tabii ki Mersin Limanı'nı inceleme şansı bulacağız." diye konuştu.

Vali Su da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülkenin güzel ilişkilerinin her zaman sürdüğünü vurguladı.

Konuşmaların ardından Erhürman ve Su, birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Mersin Tufan Erhürman

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