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  4. Eric Adams hakkında iddianame hazırlanmıştı! Türkiye'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

Eric Adams hakkında iddianame hazırlanmıştı! Türkiye'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.09.2024 22:11
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New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesi gündem olmuştu. İddianamede Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım iddialar bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler" dedi.

Eric Adams hakkında iddianame hazırlanmıştı! Türkiye'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.

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"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Sözcü Keçeli, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Türkevi
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