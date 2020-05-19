Eric Trump: Virüs seçimden sonra sihirli bir şekilde çekip gidecek

Demokratları ve Joe Biden'ın kampanyasını hedef alan Eric Trump, bu kesimin ülkeyi tecrit altında tutmayı sürdürüp Donald Trump'ın kampanya mitinglerini durdurarak ve pandemi destek mevzuatına göre posta yoluyla oy vermek gibi taktiklere başvurarak babasının yeniden seçilmesini engellemek için koronavirüsü kullandığı bir stratejinin sahnelendiğini söyledi.

Trump, "Demokratlar bu meseleyi ellerinden gelen her şey için sömürmeye çalışıyor ve bu üzücü" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Donald Trump'ın ikinci oğlu ve Trump Organisation'ın Başkan Yardımcısı Eric Trump cumartesi gecesi Fox News'de ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme ihtiyacına odaklanan bir bölümde Jeanine Pirro'ya konuştu.

Trump, “Bugünle 3 Kasım arasında geçen her gün virüsü sömürecekler. 3 Kasım'dan sonra da tahmin edin bakalım ne olacak? Koronavirüs sihirli bir şekilde aniden çekip giderek ortadan kaybolacak ve herkes yeniden açılmadan bahsedecek" ifadelerini kullandı.

Oğul Trump, Biden kampanyasının stratejisinin, adayların halkın karşısına çıkıp ‘bazı korkunç gaflar yapmak’ zorunda bırakmadan salgını kendi lehlerine kullanmak olduğunu öne sürdü. Eric Trump ayrıca, babasının kampanyasının büyük mitingleri düzenleyemediği için dezavantajlı duruma düştüğünü görmenin Demokratları mutlu ettiğini belirtti.