HABER
  4. Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

02.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Hong Konglu bir aile, ABD'de Pensilvanya Üniversitesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki oğullarına hediye olarak şirketlerinin 3,88 milyar dolarlık hissesini devretti.

Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

Hong Konglu bir aile, ABD'de Pensilvanya Üniversitesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki oğullarına hediye olarak şirketlerinin 3,88 milyar dolarlık hissesini devretti.

Eric Tse böylece, ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yönetmen Steven Spielberg ve Starbucks'un kurucusu Howard Schultz'u geçerek dünyanın en zengin 550 kişisinden biri oldu.

Eric'in anne ve babası, Çin ilaç devi Sino Biopharmaceutical'in İcra Kurulu'nda.

Şirketten Salı gecesi yapılan açıklamada, hisselerin beşte birinin bedelsiz olarak Eric Tse'ye devredildiği açıklandı.

Açıklamada, "Tse'nin gazeteler ve diğer kuruluşların oluşturduğu zenginler listesine kendi adıyla değil ailesi adına girmek için çaba harcayacağı" belirtildi.

Amerikan medyası, şirket açıklamasındaki 'düşük profilli bir yaşam' imasına rağmen Tse'nin Instagram paylaşımlarının farklı bir portre çizdiğine dikkat çekti.

Bu paylaşımlar, sık sık dünya sosyetesinin önde gelen kişileri ve Çinli siyasetçilerle bir araya gelen Tse'nin hareketli bir yaşam tarzı olduğuna işaret ediyor.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Amerikalı mankenler Bella Hadid ve Lily Aldridge'le partilere katılan, Monaco Prensesi Charlene ile havuz başında, NBA yıldızlarıyla basketbol sahalarında pozlar veren, Venedik'te Bulgari'nin partisine davet edilen Tse, Japonya'da kar kayağı, Fransız Alpleri'nde de kayak yapıyor, Bahamalar'da yunuslarla yüzüyor.

"**Ailem bendeki potansiyeli gördü**"

Ailesinin en az beş şirketinin yönetim kurulunda direktör olarak görünen ve yılda 500 bin dolar maaşı olan Eric Tse, mezun olduğu okulun dergisindeki röportajında "Ailem ve büyüklerim bendeki potansiyeli gördü ve hiçbir karşılık beklemeden bana yardım etti. Daha 19 yaşındayken etrafıma nasıl pozitif enerji yayabilirim diye düşünüyordum." dedi.

Eric Tse'nin babası Tse Ping, Çin'in en üst düzey istişare kurulu Çin Halk Siyasi Danışma Kurulu'nun üyesiydi.

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulunduAntarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu
TIR dorsesini oyuncak gibi fırlattıTIR dorsesini oyuncak gibi fırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Şoke eden görüntü! Öğretmen ders anlatırken, öğrenci sigara içti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da çıkan hortum, TIR dorsesini böyle savurdu!

TIR dorsesini oyuncak gibi fırlattı

Edirne 'Korku' gecesine hazırlanıyor

'Bocuk geliyor kaçın'

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Yavuz Selim Camii'nin minaresi fırtınada böyle sallandı

Korkutan görüntü! Cami minaresi...

Avcılar'da binadan kopan cam parçası vatandaşların üzerine böyle düştü

Panik anları! Herkes böyle kaçtı

Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Jet temizlik işçisi hayrete düşürüyor! Tüm mahalleyi oynayarak temizliyor

Yok böyle temizlik işçisi! Sadece yemek yerken ve uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.