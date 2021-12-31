HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eriğin fiyatı cep yakıyor! Kilosu bin TL

Eriğin fiyatı cep yakıyor! Kilosu bin TL

31.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eriğin fiyatı cep yakıyor. Balıkesir'de bir manavda erik, üçerli paketler halinde 60 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu.

Eriğin fiyatı cep yakıyor! Kilosu bin TL

Balıkesir' bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu. Manav Bahadır Kesikkulak yaptığı açıklamada 10 senelik manav olduğunu belirterek, 'Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum." dedi.

"BU MEVSİMDE PAHALI OLDUĞU İÇİN ERİK PAHALI"

Açıklamasının devamında Kesikkulak "Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı. Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.

erik2

Manav görevlisi gencin ise 'Erik bin lira' diyerek tezgah başında bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Avusturya'dan izne gelen gurbetçiye hırsızlık şokuAvusturya'dan izne gelen gurbetçiye hırsızlık şoku
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Emekli ve memura Ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Kritik kanun teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.