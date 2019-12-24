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Erik ağacı aralık ayında meyve verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:40 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde yaşayan Celal Kurt’a ait evin bahçesindeki erik ağacı, aralık ayında meyve verdi.Celal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın ilk önce çiçek açmasıyla şaşırdığını ancak çiçeklerin dökülmesini beklerken meyve vermesiyle şaşkınlığının iki kat arttığını ifade etti.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde yaşayan Celal Kurt’a ait evin bahçesindeki erik ağacı, aralık ayında meyve verdi.
Celal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın ilk önce çiçek açmasıyla şaşırdığını ancak çiçeklerin dökülmesini beklerken meyve vermesiyle şaşkınlığının iki kat arttığını ifade etti. Kurt, "Erik ağacının ilk çiçek açtığını gördüğümde şaşırmıştım ama meyve vereceğini hiç tahmin etmemiştim. Bir anda meyve verdiğini gördüğümde çok şaşırdım" dedi.
Daha önce de vişne ağacının erken çiçek açtığına tanık olduğunu ifade eden Kurt, "Sıcak havalar ve küresel ısınma, mevsimler de farklılık göstermeye başladı, neredeyse dört mevsimi göremeyeceğiz. Yaşananlar hem şaşırtıcı hem de endişe verici" diye konuştu.

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