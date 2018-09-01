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Erik ağacı çiçek açıp, meyve verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve vermesi şaşkınlık yarattı.

Erik ağacı çiçek açıp, meyve verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve vermesi şaşkınlık yarattı.
Kavaklıdere'nin kırsal Çatak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Şengül Yılmaz'ın (46) evinin bahçesindeki erik ağacı, bu yıl ikinci kez çiçek açarak görenleri şaşkına çevirdi. Ağacın dalındaki çiçeği ve eriği görünce şaşırdığını belirten 3 çocuk annesi Yılmaz, "Ağacı 3 yıl önce bahçeme dikmiştim. Bu yıl iki kez çiçek açıp ürün verdi. Alışık olunmayan bir durum. Görenler, hayret ediyor" dedi.

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Erik ağacı çiçek açıp, meyve verdiErik ağacı çiçek açıp, meyve verdiErik ağacı çiçek açıp, meyve verdi

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