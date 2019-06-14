Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul Tuzla'da, 28 Nisan günü, erik yiyen 11 yaşındaki M.Y.K.'nın attığı erik çekirdeğinin aracına isabet etmesi nedeniyle, aracından inerek küçük çocuğu öldüresiye döven ve daha sonra ormanlık alana götüren ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

SERBEST BIRAKILMIŞ, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ



Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Özüdoğru hakkında konutu terk etmemek ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verilmişti.

Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Özüdoğru, 2 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(İHA-DHA)

