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Erik çekirdeği davasında karar çıktı: Sürücüye 3 yıl 9 ay ceza hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru, "Haksız tahrik altında çocuğun hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul Anadolu 67.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru, "Haksız tahrik altında çocuğun hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve avukatı ile müşteki M.Y.K.'nın ailesinin avukatı katıldı.
Müşteki M.Y.K.'nın ailesinin Avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, sanığın kendi iradesi ile müşteki M.Y.K.'yı serbest bırakmadığını savunarak, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Avukat Tatlısuluoğlu, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verilmesini talep etti.
Sanığın Avukatı Fulya Yavuzsever, müvekkilinin taş atma eyleminden sonra yakaladığı M.Y.K.'yı kendi iradesi ile güvenli bir yere teslim ettiğini öne sürerek müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.Y.K.'nın sanığa taş atmasını "Haksız tahrik" nedeni sayan mahkeme, cezayı 4 yıl 6 aya indirdi. Sanığın bu cezası, "İyi hal" indirimi ile de 3 yıl 9'a düşürüldü.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 yaşındaki M.Y.K.'nın 28 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile Tuzla'da erik yedikleri, çekirdekleri yola doğru attıkları, bunun üzerine şüpheli Ufuk Özüdoğru'nun aracına taş attığı gerekçesi ile M.Y.K.'yı darp ettiği belirtiliyor.
Ufuk Özüdoğru'nun, M.Y.K.'yı ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir kadının olaya müdahale ettiği, müdahale üzerine Özüdoğru'nun M.Y.K.'yı serbest bıraktığı anlatılıyor.
Özüdoğru hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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