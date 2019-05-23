HABER

Erik çekirdeği dayağına 15 yıl 6 ay hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru hakkında, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru hakkında, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin adli sicil ve UYAP kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.
Tuzla’da 28 Nisan’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.’yi feci şekilde dövdüğü iddia edilen Ufuk Özüdoğru (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur M.Y.K.’nın olay günü Aydınlı mahallesi üzerinde bulunan trafik ışıklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla erik topladığı ve yedikleri, çekirdeklerini ise yola doğru attıkları, çekirdeklerin şüphelinin üzerine geldiği için kendisini darp etmeye başladığını söylediği anlatıldı.
Küçük çocuğu ormanlık alana götürmüş
Şüphelinin kendisine tekme tokat vurduktan sonra ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, yaya olarak mahalleye gittiklerini, mahallede çocukların bulunmadığını, bunun üzerine şüphelinin kendisini ormanlık alana doğru götürmeye başladığını, tam ormanlık alana girerken tanımadığı bir kadının şüpheliye ‘ne yapıyorsun, polise haber vereceğim’ dediğini, kendisini adamın elinden aldığını ve Ufuk Özüdoğru’dan şikayetçi olduğunu beyan ettiği kaydedildi.
“Taş sesleri duydum”
Şüpheli Ufuk Özüdoğru’nun alınan ifadesinde sinirle böyle bir eylemde bulunduğunu, çocukların erik çekirdeği attıklarını iddia ettikleri ancak müzik açık olmasına rağmen taş sesleri duyduğunu, çocuklara bağırdığını, onların da kendisini küfür ettiğini, kendisini tutamadığını, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylediği belirtildi.
“O da benim arabama taş atmayacaktı”
Tanık Gülin Kaya’nın ise ifadesinde, olay günü yemek yaptığı sırada bir çocuğun bağırma seslerini duyduğunu, aşağı inerek peşlerinden gittiğini, şüphelinin çocuğu ormanlık alana götürdüğünü gördüğünü, şüpheliye çocuğu bırakmasını söylediğini, ‘o da benim arabama taş atmayacaktı’ dediğini, polis çağıracağını söylemesi üzerine çocuğu bıraktığını beyan ettiği anlatıldı.
İddianamede, şüphelinin mağdur çocuğa karşı olan ilk eyleminin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişiye karşı kasten yaralama’ suçunu oluşturduğu, mağdurun ensesinden tutarak zorla ormanlık alana götürmesi şeklinde gerçekleşen ikinci eyleminin ise ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu oluşturduğu vurgulandı.
15 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Şüpheli Ufuk Özüdoğru’nun, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
“Üst sınırdan cezalandırılsın"
Savcı, adli sicil ve UYAP kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği dikkate alınan şüphelinin üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Olayın Geçmişi
Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde Ufuk Özüdoğru isimli şahıs, aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde dövmüştü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Özüdoğru hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. Savcılığın adli kontrol kararına itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, 2 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Elektrik mühendisi, motosikletiyle yaptığı kazada öldüElektrik mühendisi, motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandıCezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.