Erik çekirdeği dayağına 15.5 yıla kadar hapis istemi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) TUZLA'da 28 Nisan 2019 tarihinde 12 yaşındaki M.Y.K.'nın aracına attığı erik çekirdeğini taş zannederek darp eden sürücü Ufuk Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ufuk Ö. hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Bu iddia ile 2 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanan Ufuk Ö. hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 yaşındaki M.Y.K.'nın babası ile adliyeye gelerek sanıktan şikayetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede, M.Y.K.'nın, şikayetinde, arkadaşları ile erik topladığını, çekirdeklerini yola doğru attıklarını, sonradan adını öğrendiği şüphelinin üzerine gelerek kendisini darp etmeye başladığını, kendisini ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığını, ormanlık alana girerken bir kadının şüpheliye, 'ne yapıyorsun, polise haber vereceğim' demesi üzerine serbest bırakıldığını söylediği belirtildi.

ARACINA TAŞ ATTIKLARINI İDDİA ETTİ

Şikayet üzerine incelenen kamera kaydı ile şüphelinin kullandığı aracın tespit edildiği hatırlatılan iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olay yerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada çocukların aracına taş attığını, çocuklardan birini yakaladığını, bir anlık sinirle vurduğunu, arkadaşlarının ormanlık alanda olabileceğini söylemesi üzerine oraya doğru giderken bir bayanın hakaret ederek bağırması üzerine çocuğu bıraktığını, yaptıklarından dolayı da pişmanlık duyduğunu söylediği anlatıldı. ÇOCUĞUN ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMESİNİ ÖNLEYEN KADIN TANIKLIK YAPTI

İddianamede, M.Y.K.'yı ormanlık alana götüren Ufuk Ö.'ye bağırarak çocuğu elinden alarak ailesine teslim eden G.Y. isimli kadının ifadesine de yer verildi. Ufuk Ö.'nün çocuğa, "bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu söyleyen G.Y., güvenlik görevlilerinden çocuğun adamın elinden alınmasını istediği, bunun olmaması üzerine peşinden giderek polis çağıracağını söylemesi üzerine çocuğun serbest kaldığını söylediği belirtildi.