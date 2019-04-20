’Erik Dalı’ oynayan yabancı uyruklu öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu

Fırat Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler hem ülkelerini tanıttı, hem de yöresel oyunlarla renkli görüntüler oluşturdu. Erik Dalı oynayan Afrika kökenli öğrenciler ise büyük ilgi gördü.

Uluslararası Öğrenciler Derneği Federasyonu (UDEF) koordinesinde Fırat Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ülkelerini tanıttı. Öğretmenevi önünde stand açan 16 ülkeden gelen öğrenciler, kendilerini ziyaret eden vatandaşlara kültürlerini anlatan harita, kıyafet ve kitapçık hediye etti. Stantlara gelenlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler kendilerine has yöresel oyunları da sergiledi. Afrika kökenli öğrenciler ayrıca ‘Erik Dalı’ oynadı. Vatandaşların ilgisini çeken öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik hakkında bilgi veren FÜ Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Ayhan Malmağlı, "Elazığ’da iki yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Elazığ’da halıhazırda 40 ülkeden uluslararası öğrenci okumaktadır. Bugün buradaki etkinliğimiz sabah erken saatlerde başladı ve yarın akşam saat 20.00’a kadar devam edecek. Elazığlı halkımızı buraya davet ederek, bizlerin kültürleriyle tanışmalarını istiyoruz. Bu faaliyeti Türkiye genelinde Uluslararası Öğrenciler Derneği Federasyonu (UDEF) olarak yapıyoruz. Federasyon dünya genelinde her yılın Mayıs ayında bu faaliyetleri yürütmektedir. Bu yıl 51 ülkeden ve Türkiye genelinde 91 il ve ilçede bu buluşma günlerini düzenlemiş bulunmaktayız. Yer teminini sağlama konusunda özellikle Elazığ Valiliği ile Kızılay’a çok teşekkür ediyoruz. Bugün 16 ülkeden 16 masada ülkesini tanıtan kardeşlerimiz var" dedi.

Kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla burada bulunduklarını dile getiren Biyoloji Bölümde yüksek lisans yapan Nijeryalı Suleiman Idrıss, "Gana, Mali ve Nijerya gibi Batı Afrika ülkeleri olarak, ülkelerimizi tanıtıyoruz. Çok güzel şeyler getirdik. Kültürel elbiselerimiz, şapkalarımız ve haritalarımız burada. Vatandaşları buraya davet ediyorum. Buraya gelin sizinle tanışıp, ülkelerimizi tanıtalım. Türkiye’yi tanıyoruz, siz de bizim ülkelerimizi tanıyın" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Faslı Zhor Chahlafi ise, "Bugün öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek, kendi ülkelerimizi tanıtıyoruz. Elazığlı öğrencilere ülkemizin hakkında bilgi veriyoruz" ifadelerini kullandı.



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