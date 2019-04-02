Erik kurusu içerisinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de içinde kuru erik taşınan kovanın içinde 57 ecstasy hap ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir kafeden çıkan İ.A. ve S.A.’nın üzerinde arama yaptı. Polis, şüphelilerden birinin üzerinde 3 ecstasy hap el geçirdi. Şüphelilerin 75 TL karşılığında hapları U.D.’den aldıklarını söylemeleri üzerine kafede oturan U.D. yakalandı. Şüphelinin aracında dedektör köpek Maya eşliğinde yapılan aramada, erik kurusu bulunan kovanın içerisinde saklanmış 57 ecstasy hap ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili U.D., İ.A. ve S.A. gözaltına alındı. İ.A. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken U.D. adliyeye sevk edildi.

