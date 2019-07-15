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Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ağaçtan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, bugün 12.45 sularında Karasu’nun Darıçayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ağaçtan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, bugün 12.45 sularında Karasu’nun Darıçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Emine Çot isimli kadın evinin bahçesinde erik toplamak için ağaca çıktı. Ağaçta erik topladığı esnada bastığı dalın kırılması sonucu 3 metrelik yükseklikten yere düştü. Olayı gören akrabaları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine sevk edilen ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Çot, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, Karasu Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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