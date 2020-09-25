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  4. Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar

Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde yabani erik toplamaya giden İsrafil Kaya (68), ayı ve 3 yavrusunun saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ayıların kaçış anı ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar

İlçeye bağlı Tunçkaya köyünde yaşayan İsrafil Kaya, dağlık alanda yabani erik toplamaya çıktı. Erik topladığı sırada anne ayı ve 3 yavrusuyla karşılaşan Kaya, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı.

Çalılık alandan çıkan ayıların saldırması sonucu Kaya, ağır yaralandı. Kaya'nın çığlıklarına koşan köylülerin yardımıyla ayılar bölgeden uzaklaştı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Kaya, sağlık ekiplerince bölgeden alınıp, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail Kaya, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi. Ayıların kaçış anı ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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