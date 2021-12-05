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Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi

05.12.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu bugün TBB'nin yeni başkanının seçilmesiyle sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan TBB'nin yeni başkanı oldu.

Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) dün Ankara'da başlayan ve iki gün süren 36'ncı Olağan Genel Kurulu bugün TBB'nin yeni başkanının seçilmesiyle sonuçlandı.

Mevcut başkan Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu Genel Kurul'daki oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre Sağkan yeni başkan seçildi.

Seçimde 348 delegenin oy kullandığı belirtildi.

Anka Haber Ajansı haberine göre, Sağkan'ın listesine 182 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB'nin 32. Olağan Genel Kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak TBB 8. Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar Birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.

Sağkan, Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı.

TBB son dönemlerde 'Çoklu Baro' düzenlemesini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gündeme gelmişti.

80 il barosu ve TBB'nin karşı çıktığı teklif, Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

AKP'nin sunduğu, MHP'nin de imza koyduğu teklifin yasalaşmasıyla, en fazla üyeye sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok baro kurulmasının yolu açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla Sağkan'ı tebrik etti.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1467502533061005316

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Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan olduTürkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
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