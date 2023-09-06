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Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama! "Endişeye mahal yok"

06.09.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs'ün yeni varyantı EG.5 (Eris),Orta Doğu ve Asya ülkelerinin ardından Avrupa'da da hızla yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de de görüldüğü iddialarının üzerine sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama! "Endişeye mahal yok"

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantına bağlı vakanın Türkiye'de henüz görülmediğini söyledi.

"ESKİ GÜNLER GEÇTİ"

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Dün bir gazeteci arkadaşımızın Covid konulu sorusu üzerine açıklama yaptım: Türkiye’de Eris varyantına bağlı vaka şu ana kadar görülmedi. Şu an görülen hiçbir yeni varyantın virülansı yani hasta etme gücü ise Omicron’dan daha yüksek değil. Endişeye mahal yok. Eski günler geçti." ifadelerini kullandı.

İLACIN PİYASADAN ÇEKİLDİĞİ İDDİALARINA YANIT

Bakan Koca ayrıca organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekildiği iddialarını da yanıtladı. Koca paylaşımında "Organ nakliyle ilgili bir ilacın bulunamadığı, piyasadan çekildiği şeklinde haberler var. İlacın pazardan çekilme nedeni eş ilaçlarla rekabet edemiyor oluşudur. Söz konusu ilacın piyasada eşdeğer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır. Bu konuda bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 vakalarındaki artışın 'endişe verici' boyutlara ulaştığını ifade etti.

Öte yandan Ghebreyesus, "Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor." dedi. Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydederek risk altındaki kişilerin ek zor aşı olmaları uyarısında bulundu.
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Fahrettin Koca eris koronavirüs

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