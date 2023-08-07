Eris virüsü nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı Eris virüsünün belirtileri

Omicron varyantı Eris virüsünün nasıl bulaştığı ve belirtileri basında yer alan haberler sonrası internette araştırılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Teşkilatında bağışıklama başkanı Dr. Mary Ramsay Eris virüsü hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte, Eris virüsü ile ilgili merak edilenler...

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris virüsü konusunda uyarıda bulunan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Teşkilatında bağışıklama başkanı Dr. Mary Ramsay şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftaki raporda Kovid-19 vakalarında bir artış görmeye devam ediyoruz. Ayrıca çoğu yaş grubunda, özellikle yaşlılarda hastaneye yatış oranlarında küçük bir artış gördük. "Genel kabul seviyeleri hala son derece düşük ve şu anda yoğun bakım ünitesine kabullerde benzer bir artış görmüyoruz. Bu oranları yakından izlemeye devam edeceğiz."

OMICRON VARYANTI ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vakalardaki son artışın temel nedeni henüz belirlenemezken, uzmanlar kötü havanın çok büyük bir rolü olduğunu söylüyor. MailOnline ile yaptığı bir röportajda, Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young, kötü havanın sinema salonlarına gitmek veya halka açık etkinliklere katılmak gibi daha fazla kapalı alan etkinliğine yol açtığını belirtti. Bu, insanları virüse yakalanmaya karşı daha savunmasız hale getirdi.

