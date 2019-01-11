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Erişime açık tez sayılarının oranı yüzde 98'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "YÖK'ün girişimi ile başlatılan yasal süreç sonucunda, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılması ile birlikte erişime açık tez sayısının oranı 2017 yılında yüzde 56,3 iken, 2018 yılında yüzde 98,7'ye yükseldi" - YÖK Ulusal Tez Merkezi'nin verilerine göre, tezlerden 2018 yılında 4 milyon 19 bin 895 araştırmacı yararlandı, toplam 14 milyon 640 bin 189 tez indirildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılmasının ardından, erişime açık tez sayısı oranının 2018 yılında yüzde 98,7'ye yükseldiğini bildirdi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, erişime açık tez sayılarının detaylı verilerine ilişkin bilgilere yer verdi.

"YÖK'ün girişimi ile başlatılan yasal süreç sonucunda, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılması ile birlikte erişime açık tez sayısının oranı 2017 yılında yüzde 56,3 iken, 2018 yılında yüzde 98,7'ye yükseldi." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Saraç, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nin 31 Aralık 2018 tarihli verilerini gösteren tabloyu da paylaştı.

Tabloya göre, toplam tez sayısı 520 bin 456, erişime açık tez sayısı da 343 bin 631 oldu. Tezlerden 2018 yılında 4 milyon 19 bin 895 araştırmacı yararlandı. Bu dönemde toplam 14 milyon 640 bin 189 tez indirildi.

2017 yılında sisteme 36 bin 610 tez eklenirken, erişime açık tez sayısı 20 bin 617 oldu. 2018'de ise sisteme 41 bin 816 tez eklendi. Erişime açık tez sayıları ise 41 bin 314'e yükseldi. Böylelikle 2017 yılında yüzde 56,3 olan erişime açık tez sayısının oranı 2018'de yüzde 98,7'ye çıktı.

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