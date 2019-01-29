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Erişkinlerin yüzde 80’i ömrü boyunca en az bir kez bel ağrısı çekiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Her 10 erişkin insandan 8’inin ömürleri boyunca bir kez ciddi bel ağrısı atağı geçirdiğini belirten uzmanlar, ağrıların büyük bir bölümünün bel omurunda amortisör görevi gören disklerdeki fıtıklaşma yüzünden yaşandığını söyledi.Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.

Her 10 erişkin insandan 8’inin ömürleri boyunca bir kez ciddi bel ağrısı atağı geçirdiğini belirten uzmanlar, ağrıların büyük bir bölümünün bel omurunda amortisör görevi gören disklerdeki fıtıklaşma yüzünden yaşandığını söyledi.
Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Erhan Arslan bel fıtığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Erişkinlerin yüzde 80’inin ömürleri boyunca en az ciddi bel ağrısı atağı geçirdiğini belirten Arslan, bel ve bacaklara vuran ağrının en önemli nedenlerinden birinin bel fıtığı olduğunu söyledi. Fıtıklaşmanın omurga disklerinin merkezinde bulunan çekirdeğin dışarı doğru basınç yapmaya başlamasıyla oluştuğunu belirten Arslan, "Sağlıklı bir disk, omurgada tıpkı araba amortisörü gibi şok emici olarak çalışır. Diskler, omurgayı yer çekimine karşı atlama, çekme, itme gibi güçlü hareketlerden korur. Yatma dışındaki tüm hareketlerde özellikle ayakta ve uzun süre oturmada, omurgamıza ve disklere yükleniriz. Fıtıklaşma diskin merkezindeki çekirdek dışarı doğru basınç yapmaya başladığında oluşur. Fıtıklaşan disk, bel ağrısı oluşturabilir veya omurilikten çıkan sinir köklerine baskı yapıp bacak ağrısına neden olabilir" dedi.
Yatak istirahati, ilaç tedavisi ve fizik tedaviye rağmen ağrısı geçmeyen, sosyal ve iş yaşantısı etkilenen, bacak veya ayakta ciddi kuvvet kayıpları ortaya çıkan hastalara cerrahi müdahalenin şart olduğunu belirten Arslan, "Cerrahi girişimler bugün hızla gelişmekte, hasta kısa sürede eski yaşantısına dönmektedir. Tedavisinde geciken vakalardaysa ağrılar ve felçler kalıcı olabilmektedir. Cerrahi tedavide amaç, ağrı ve bacakta güçsüzlüğe neden olan fıtıklaşmış diskin sinire olan basısının ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Bel ve bacak ağrılarınızdan yarım saate kurtulmak mümkün
Bel fıtığı olan hastalara microcerrahi tekniği ile mikrodiskektomi (kapalı ameliyat) ameliyat önerdiklerini aktaran Arslan, "Mikrodiskektomide daha küçük (1-2 cm) cilt kesisi kullanılarak, hastanın ameliyat sonrası dönemini daha rahat ve ağrısız geçmesi sağlanır. Hastalar ameliyat sonrası 5 saat sonra ayağa kalkar, tuvalet gereksimini yardımsız görebilir. Ameliyattan 1 gün sonrada hastaya egzersiz programı ve günde en az 1 saat tempolu yürüyüş önerilerek taburcu önerilir. Kullandığımız mikroskop sayesinde hastaların ameliyat sonrası erken dönemde işlerine ve sosyal hayata dönmesi sağlanır" diye konuştu.

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