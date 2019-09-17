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Erişteler iplerde yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:00 | Son Güncelleme

Kars’ta kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişte keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.Kars’ta yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, kent merkezinde bir araya gelen kadınlar, kışın kaz etinin yanında sofralarda yerini alan erişteyi keserek ipte kurutmaya başladı.Merkez Yeni Mahallede bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle erişte kesiyor.

Kars’ta kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişte keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.
Kars’ta yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, kent merkezinde bir araya gelen kadınlar, kışın kaz etinin yanında sofralarda yerini alan erişteyi keserek ipte kurutmaya başladı.
Merkez Yeni Mahallede bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle erişte kesiyor. Kendi aralarında görev bölümü yapan kadınlardan birisi erişte için hamur kündelerini açıyor. Diğer kadın erişteyi makineden titizlikle geçirirken, bir kadında kesilen erişteleri, bağladıkları ipe asarak kurutuyor.
“Eriştenin pilavı çok lezzetli oluyor”
İmece usulü erişte kestiklerini ifade eden Gülten Yıldız, kışın kaz etinin yanında eriştenin mutlaka sofrada olması gerektiğini söyledi.
Gülten Yıldız, “Komşu, elti, hepimiz bir araya toplanıp erişte kesiyoruz kışlık eriştemizi, çok güzel bir yemek, lezzetli oluyor. İçerisine yumurta koyuyoruz. Tuzu, suyu yapıyoruz. Yanına sulu köfte lahana dolması yapıyoruz. Kışın güzel, lezzetli bir yemek, eriştenin pilavı çok lezzetli oluyor. Altı patatesli oluyor” dedi
“Gelinler kesiyor, bana da veriyor”
Gelinlerinin genelde erişte kestiğini belirten Gülsen Yıldız, “Gelinler kesiyor, bana da gönderiyor. Mercimeğini yapıyorum, patatesli yapıyorum. Lezzetli oluyor, makarnadan daha lezzetli oluyor. Bu şekilde herkes kışlık ihtiyacını karşılıyor. Bu kazın yanında yeniliyor” diye konuştu.
Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, kışın sofralarda yerini alıyor. Kışın çorba ve pilav yapılan erişte kentte yoğun bir şekilde tüketiliyor.
Kadınların ortaklaşa kestikleri erişteler, daha sonra tellere asılarak kurutuluyor. Kurutulan erişteler fırınlarda kavrulduktan sonra saklanıyor. Kışın tüketilen erişte, Kars mutfağının olmazsa olmazları arasında kazdan sonra yerini alıyor.

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı

Erişteler iplerde yerini aldı
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