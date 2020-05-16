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Eritre'de koronavirüs vakası kalmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Doğu Afrika ülkesi Eritre’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı son vakanın da taburcu edildiğini belirtirken ülkede koronavirüsten ölen olmadı.

Eritre'de koronavirüs vakası kalmadı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 39 vakadan sonuncusunun da iyileştiği ve taburcu edildiği belirtildi. Ülkede koronavirüsten ölen olmadı.

Halkın rehavete kapılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, mevcut önlemler ve uyarılara uyulması istendi.

AFRİKA'DA KORONAVİRÜSÜ YENEN 3'ÜNCÜ ÜLKE

Ertire, Moritanya ve Morityus’un ardından Afrika’da Kovid-19 hastalarının tamamen iyileştiğini açıklayan 3. ülke oldu.

Moritanya, 19 Nisan'da koronavirüs vakası kalmadığını açıklayan ilk ülke olmuş ancak daha sonra yeni vakalar yaşanmıştı.

En fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Kaynak: AA

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