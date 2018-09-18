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Eritre ile Cibuti arasında tarihi görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

Sınır ihtilafı yaşayan iki ülkenin liderleri 10 yıl sonra ilk kez görüştü

CİDDE (AA) - Eritre ve Cibuti liderleri, aralarındaki sınır ihtilafının çatışmaya dönüşmesinden 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, dün akşam Cidde kentinde yıllardır süren anlaşmazlığın tarafları Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle arasında 2008'den bu yana ilk kez görüşme yapıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talebi üzerine gerçekleştiği aktarılan görüşmede, Eritre ve Cibuti liderlerinin Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması için sarf ettiği çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Afrika Boynuzu'nun iki komşu ülkesi Eritre ve Cibuti arasında Kızıldeniz'deki Babu'l Mendeb Boğazı'na açılan Dumeira Dağı ve adası üzerinde geçmişten bugüne anlaşmazlık bulunuyor.

Burası için 1900 yılında yapılan sınır anlaşması bölgenin egemenliğinin hiçbir tarafa verilmemesini ve kalıcı barışın sağlanması için buranın silahsız bölge olmasını öngörüyor. Ancak her iki ülke de bu bölgenin kendi hakimiyetinde olmasını istiyor.

- 2008'de iki ülke çatıştı

Eritre askeri birliklerinin 2008 yılında Dumeira Dağı ve adalarına konuşlanması ciddi bir krize yol açmış, iki ülke kuvvetleri arasında çatışmalar yaşanması üzerine Katar ara buluculuk rolü üstlenmişti.

İki ülke sınırına yüzlerce asker konuşlandıran Katar yönetimi, tarafları Doha'da 2011'de barış anlaşması imzalamaya ikna etmiş ancak görüşmeler tıkanmıştı.

- Katar ara buluculuktan çekildi

Katar, Haziran 2017'de iki ülke arasındaki ara buluculuk görevini bitirdiğini ve Eritre sınırında konuşlu askerlerini Cibuti'den çekeceğini duyurmuştu.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Cibuti, Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cibuti Eritre Etiyopya

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