Eritre ile Cibuti arasında tarihi görüşme

CİDDE (AA) - Eritre ve Cibuti liderleri, aralarındaki sınır ihtilafının çatışmaya dönüşmesinden 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, dün akşam Cidde kentinde yıllardır süren anlaşmazlığın tarafları Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle arasında 2008'den bu yana ilk kez görüşme yapıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talebi üzerine gerçekleştiği aktarılan görüşmede, Eritre ve Cibuti liderlerinin Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması için sarf ettiği çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Afrika Boynuzu'nun iki komşu ülkesi Eritre ve Cibuti arasında Kızıldeniz'deki Babu'l Mendeb Boğazı'na açılan Dumeira Dağı ve adası üzerinde geçmişten bugüne anlaşmazlık bulunuyor.

Burası için 1900 yılında yapılan sınır anlaşması bölgenin egemenliğinin hiçbir tarafa verilmemesini ve kalıcı barışın sağlanması için buranın silahsız bölge olmasını öngörüyor. Ancak her iki ülke de bu bölgenin kendi hakimiyetinde olmasını istiyor.