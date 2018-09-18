Eritre ile Cibuti arasında tarihi görüşme

CİDDE (AA) - Eritre ve Cibuti liderleri, aralarındaki sınır ihtilafının çatışmaya dönüşmesinden 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'da bir araya geldi.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, dün akşam Cidde kentinde yıllardır süren anlaşmazlığın tarafları Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle arasında 2008'den bu yana ilk kez görüşme yapıldı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talebi üzerine gerçekleştiği aktarılan görüşmede, Eritre ve Cibuti liderlerinin Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması için sarf ettiği çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.
Afrika Boynuzu'nun iki komşu ülkesi Eritre ve Cibuti arasında Kızıldeniz'deki Babu'l Mendeb Boğazı'na açılan Dumeira Dağı ve adası üzerinde geçmişten bugüne anlaşmazlık bulunuyor.
Burası için 1900 yılında yapılan sınır anlaşması bölgenin egemenliğinin hiçbir tarafa verilmemesini ve kalıcı barışın sağlanması için buranın silahsız bölge olmasını öngörüyor. Ancak her iki ülke de bu bölgenin kendi hakimiyetinde olmasını istiyor.
- 2008'de iki ülke çatıştı
Eritre askeri birliklerinin 2008 yılında Dumeira Dağı ve adalarına konuşlanması ciddi bir krize yol açmış, iki ülke kuvvetleri arasında çatışmalar yaşanması üzerine Katar ara buluculuk rolü üstlenmişti.
İki ülke sınırına yüzlerce asker konuşlandıran Katar yönetimi, tarafları Doha'da 2011'de barış anlaşması imzalamaya ikna etmiş ancak görüşmeler tıkanmıştı.
- Katar ara buluculuktan çekildi
Katar, Haziran 2017'de iki ülke arasındaki ara buluculuk görevini bitirdiğini ve Eritre sınırında konuşlu askerlerini Cibuti'den çekeceğini duyurmuştu.
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Cibuti, Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ilan etmişti.
Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!
Bunun adı barbarlık! 50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!
Suriye'den gelen açıklamada çok önemli 'Türk askeri' detayı
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum