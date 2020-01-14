Eritre'de gözaltına alınan yaklaşık 20 Müslüman'dan haber alınamıyor

İSTANBUL (AA) - Eritre'de güvenlik güçlerince "keyfi" şekilde gözaltına alınan 20'den fazla Müslüman'dan yaklaşık 1,5 aydır haber alınamıyor.

İngiltere merkezli Eritre İnsan Hakları Kuruluşunca (HRCE) yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'da Mendefera ve Adi Kuala kentlerinde evlerinden ve iş yerlerinden apar topar alınan 20'den fazla Müslüman'ın nerede tutulduğunun bilinmediği belirtildi.

"Gözaltı sebepleri bilinmiyor. Serbest kalmadılar ve nerede oldukları da meçhul" ifadelerine yer verilen açıklamada, Eritre yönetiminin daha önce de 150 Müslüman ismi alıkoyduğuna ve bu kişilerden haber alınamadığına işaret edildi.

Açıklamada, 2017'de Müslümanların işlettiği okullara el konulmasının ardından yapılan gösterilerde, gözaltına alınan kişilerin, avukatları ve aileleriyle dahi görüşmelerine izin verilmediği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRCE Direktörü Elizabeth Chyrum, Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin, ülkedeki tüm dini faaliyetlerin hükümet tarafından baskı altında tutulduğunu belirtti.