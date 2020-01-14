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  4. Eritre'de gözaltına alınan yaklaşık 20 Müslüman'dan haber alınamıyor

Eritre'de gözaltına alınan yaklaşık 20 Müslüman'dan haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Eritre'de gözaltına alınan yaklaşık 20 Müslüman'dan haber alınamıyor

İSTANBUL (AA) - Eritre'de güvenlik güçlerince "keyfi" şekilde gözaltına alınan 20'den fazla Müslüman'dan yaklaşık 1,5 aydır haber alınamıyor.

İngiltere merkezli Eritre İnsan Hakları Kuruluşunca (HRCE) yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'da Mendefera ve Adi Kuala kentlerinde evlerinden ve iş yerlerinden apar topar alınan 20'den fazla Müslüman'ın nerede tutulduğunun bilinmediği belirtildi.

"Gözaltı sebepleri bilinmiyor. Serbest kalmadılar ve nerede oldukları da meçhul" ifadelerine yer verilen açıklamada, Eritre yönetiminin daha önce de 150 Müslüman ismi alıkoyduğuna ve bu kişilerden haber alınamadığına işaret edildi.

Açıklamada, 2017'de Müslümanların işlettiği okullara el konulmasının ardından yapılan gösterilerde, gözaltına alınan kişilerin, avukatları ve aileleriyle dahi görüşmelerine izin verilmediği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRCE Direktörü Elizabeth Chyrum, Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin, ülkedeki tüm dini faaliyetlerin hükümet tarafından baskı altında tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, alıkonulan öğretmen, imam ve tüccarların isimlerine tek tek yer verildi.

- Eritre, sistematik insan hakları ihlalleri işlemekle suçlanıyor

Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandığı 1993'ten bu yana Isaias Afwerki'nin liderliğini yaptığı Demokrasi ve Adalet için Halk Cephesi (PFDJ) tarafından yönetiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Eritre'yi yargısız infaz ve işkence gibi sistematik insan hakları ihlalleri işlemekle suçluyor.

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Eritre gözaltı HRCE İngiltere merkezli Eritre İnsan Hakları Kuruluşu

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