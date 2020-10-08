Erivan: Dağlık Karabağ'da katedral vuruldu

Azerbaycan da tarihi kilisenin vurulmasından sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi.Ermeni hükümeti, resmi Facebook sayfasından Dağlık Karabağ'daki Şuşi kentinde bulunan 19'uncu yüzyıldan kalma bir katedralin vurulduğunu gösteren fotoğraflar yayınladı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Erivan'daki hükümet, katedralin vurulmasından Azerbaycan güçlerini sorumlu tuttu. Şuşi kentine düzenlenen saldırıda bir Rus, bir Ermeni gazetecinin de yaralandığı belirtildi.

Ancak Azerbaycan, kilisenin vurulmasından sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu olayın Azerbaycan ordusunun askeri eylemleriyle bir ilgisi olmadığı" belirtildi. Bakanlık, Azeri ordusunun tarihi, kültürel ve özellikle de dini yapı ve anıtları hedef almadığı vurgulandı.

Çatışmalar İran sınırında da yoğunlaştı

Ermenistan ve Azerbaycan güçleri arasındaki çatışmaların İran sınırı yakınlarında da yoğunlaşmaya başladığı bildiriliyor. Bölgede Suriye ve Libya'dan Türkiye tarafından desteklenen milislerin de çatışmalara katıldığı iddia ediliyor.