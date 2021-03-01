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Erivan'da Protestocular Hükümet Binasını Bastı

01.03.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Erivan'da Protestocular Hükümet Binasını Bastı

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup protestocu, bir hükümet binasını bastı. Paşinyan ise kararnamesini geri çeviren Curmhurbaşkanı Sarkisyan’la görüştü

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup protestocu, bir hükümet binasını bastı.

Nüfusu 3 milyondan az olan eski Sovyet cumhuriyeti Ermenistan'da 2018 yılından bu yana iktidarda olan Başbakan Paşinyan, ordunun geçen hafta istifasını talep etmesi üzerine patlak veren siyasi krizle karşı karşıya. Ordunun istifa etmesi talebini darbe girişimi olarak niteleyerek kınayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almıştı.

Reuters haber ajansına göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Cumartesi günü, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararını imzalamayı reddetti.

Paşinyan bunun üzerine Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talimatını yeniden Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a gönderdi.

Öte yandan Interfax haber ajansına göre Ermenistan Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması talimatını derhal onaylaması çağrısında bulundu. RIA haber ajansı da Paşinyan'ın Pazartesi günü Sarkisyan'la görüştüğünü bildirdi.

Paşinyan destekçilerinin Erivan'ın ana meydanında yerel saatle 18.30'da gösteri yürüyüşü düzenlemesi planlanıyor. Bu yürütüşten yarım saat önceyse Paşinyan muhaliflerinin parlamento yakınında bir başka meydanda rakip protesto eylemi düzenlemesi bekleniyor.

Etnik Ermenilerle Azeri güçler arasında Dağlık Karabağ'ın kontrolu için altı hafta boyunca yaşanan çatışmalardan sonra Rusya'nın himayesinde varılan ateşken anlaşmasına onay veren Paşinyan, Kasım ayından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

Muhalifler, Paşinyan'ı, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ ve civarında toprak kazandıran çatışmaları yönetememekle suçluyor. Uluslararası arenada Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul edilen Dağlık Karabağ, kısa süre öncesine kadar tamamen Ermeniler tarafından yönetiliyordu.

Çatışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasındaki sorumluluğunu kabul eden Paşinyan, istifa etme çağrılarını reddediyor.

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