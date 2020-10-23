Erivan'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna itiraz

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü için yürütülen müzakerelere Türkiye'nin arabulucu olarak katılmasına karşı olduğunu söyleyerek "Bu garip bir pozisyon olur" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu'nun müzakerelere var olan formatıyla devam etmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, Moskova'daki ortak açıklamada da bu konuda anlaşma sağlandığını ifade etti. Paşinyan, "Ancak Azerbaycan, her seferinde pozisyonunu değiştiriyor" ifadesini kullandı.

AGİT bünyesinde Dağlık Karabağ krizinin çözümü için 1992 yılında oluşturulan Minsk Grubu'nda ABD, Rusya ve Fransa bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine aktif olarak dahil edilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Dağlık Karabağ kriziyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rusya ne kadar çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum" diyerek, kulağına Rusya'dan da bu konuda olumsuz bir yaklaşım gelmediğini vurguladı.