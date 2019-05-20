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Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Sıcak nedeniyle eriyen asfaltta zift içinde bulunan üç kaplumbağa, Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındılar.Antalya’da aşırı sıcak nedeniyle eriyen sıcak asfalt zaman zaman canlılar için risk oluşturuyor.

Sıcak nedeniyle eriyen asfaltta zift içinde bulunan üç kaplumbağa, Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındılar.
Antalya’da aşırı sıcak nedeniyle eriyen sıcak asfalt zaman zaman canlılar için risk oluşturuyor. Konyaaltı Belediyesi asfaltın eriyen zifti içinde kalan, ayak ve gövdesini hareket ettiremediği için de ölümle yüz yüze gelen kaplumbağalara yardım eli uzattı.
Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kaplumbağaların yapılan ilk müdahalesinde reflekslerinin normal olduğu ve herhangi bir yara veya darbe izine rastlanmadığı görüldü. Üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağanın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Zift içinde bulunan kaplumbağaların duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine getirildiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kaplumbağaların Konyaaltı Belediyesi Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler tarafından özenle temizlendiğini söyledi. Üç kaplumbağanın da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her canlının yaşam hakkı olduğuna inandıklarını, bu düşünce doğrultusunda da hayvanları koruyup kollamak adına ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar

Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar
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