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Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı

21.01.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, 2017'de Antarktika'dan kopan ve 2021'de erime sürecini tamamlayan dev buz dağından denizlere 152 milyar ton tatlı su yayıldığını ortaya koydu.

Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı

Erimenin olası etkileri araştırılmaya devam ediliyor.Bilim insanları, 2017 yılında Antarktika'dan kopan dev buz dağının erime sürecinde dünya denizlerine milyarlarca ton tatlı su bıraktığını ortaya koydu. İngiliz araştırmacılar açığa çıkan suyun 61 milyon olimpik havuzun hacmine denk geldiğini ve erimenin denizlerdeki canlıların yaşamı üzerine önemli etkilerinin olabileceğini bildirdi.

A-68 adı verilen ve 5.719 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük altıncı buz dağı olan kütle 2017'de Antarktika'dan koptuktan sonra erime sürecine girmişti. Güney Okyanusundaki Weddel Denizinin sularında iki yıl boyunca sürüklenen A-68, ardından kuzeye doğru yol almaya başlamıştı.

Korkulan olmadı

2020 sonunda buzdağının Atlantik Okyanusunun güneyinde Britanya'ya bağlı Güney Georgia adası açıklarında karaya oturarak akıntıları bloke etmesi ve aç kalacak binlerce penguen ve fok balığının ölümüne yol açacağı endişesi doğmuştu.

Ancak İngiliz bilim insanlarının yayımladığı araştırma, buz dağının kısa süreliğine deniz tabanına oturduğunu, ancak daha ılıman olan Güney Georgia bölgesinde hızlı bir şekilde eriyerek kütlesinin önemli bölümünü kaybettiği sonucuna vardı.

Etkisi olumlu mu olumsuz mu?

Buz dağının hareketlerini uydular aracılığıyla izleyen bilim insanları, A-68'in 2020 sonundan başlayan ve 2021'de sona eren erime sürecinde toplam 152 milyar ton tatlı suyu denize bıraktığını ortaya koydu.

Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezinden araştırmacı Anne Braakmann-Folgmann, buz dağından eriyen suyun yüksek besin değerine sahip olduğunu belirterek "Bu devasa bir miktar. Bir sonraki aşamada bunun Güney Georgia bölgesindeki ekosisteme etkisinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Küresel ısınma buz dağı oluşumunu hızlandırıyor

Buz dağlarının ortaya çıkışı doğal bir süreç olmasına rağmen küresel ısınma nedeniyle kopan buz kütlelerinin sayısı artıyor. 19'uncu yüzyıldan bu yana Dünya'nın yer yüzey sıcaklığı yaklaşık bir derece arttı. Bu artışın kuraklık, aşırı sıcak dalgaları ve tropik fırtınaların oluşumunda etkili olduğu biliniyor.

Küresel ısınmanın etkileri Antarktika bölgesinde çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Bölgede yüzey sıcaklığında kaydedilen artış 2 santigrat dereceyi buldu. Grönland ve Batı Antarktika'daki buz örtüsü içindeki donmuş suyun, erimesi durumunda okyanuslardaki su seviyesini 12 metre kadar yükseltebileceği tahmin ediliyor. Bu da pek çok kıyı kentinin ve adanın sular altında kalması endişesini doğuruyor.

FP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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