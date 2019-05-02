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Eriyen kar, köyde su baskınına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde eriyen kar nedeniyle dere yatakları taştı, bahçe ve ahırları su bastı

BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde karların erimesi nedeniyle dere yatakları taştı, bahçe ve ahırlar su altında kaldı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede, havaların normale dönmesiyle ilçeye bağlı Çatak köyünde eriyen kar, dere yataklarında taşkınlara neden oldu.

Bahçe ve ahırların su bastığı köyde, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken bazıları ahırlardan hayvanlarını tahliye etti.

Hızlı bir şekilde eriyen kardan dolayı Çatak ile Çiftlik köyü yolu da ulaşıma kapandı.

Köy sakinlerinden Erol Yılmaz, bu yıl yoğun kar yağışının yaşandığını, eriyen kardan dolayı su seviyesinin çok yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, "Gece saatlerinde su seviyesi daha da artıyor. Bir ahıra su girdi, köylülerin yardımıyla hayvanları kurtardık." dedi.

Eriyen kardan dolayı köylerini su bastığını aktaran Erkan Yılmaz da özellikle dere yatağına yakın olan yerlerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

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