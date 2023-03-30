Erkan Baş duyurdu! Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP’ten milletvekili adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz ile ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partilerinden aday olacağını açıklamıştı. Erkan Baş, bu defa gazeteci İrfan Değirmenci'nin de milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini duyurdu.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız." ifadelerini kullandı.