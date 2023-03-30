HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erkan Baş duyurdu! Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP’ten milletvekili adayı oldu

Erkan Baş duyurdu! Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP’ten milletvekili adayı oldu

30.03.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Türkiye İşçi Partisi(TİP)’nden Mehmet Aslantuğ'un ardından sürpriz bir adaylık haberi daha geldi. Halk TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'ten milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş duyurdu! Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP’ten milletvekili adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz ile ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partilerinden aday olacağını açıklamıştı. Erkan Baş, bu defa gazeteci İrfan Değirmenci'nin de milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini duyurdu.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız." ifadelerini kullandı.

erkanbaş

Erkan Baş duyurdu! O isim TİP’ten aday oldu Erkan Baş duyurdu! O isim TİP’ten aday oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklamasıAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Muharrem İnce açıklaması
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdiMuharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi
İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacakİYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş İrfan Değirmenci türkiye işçi partisi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

HÜDA PAR'dan bakanlık açıklaması! 'Hangisi verilirse verilsin...'

HÜDA PAR'dan bakanlık açıklaması! 'Hangisi verilirse verilsin...'

Lise öğrencisi dehşet saçtı! 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı

Lise öğrencisi dehşet saçtı! 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.