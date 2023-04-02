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Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu

02.04.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Serhat Özcan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağını açıkladı. Baş, "Sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci'nin ardından sürpriz bir adaylık haberi daha geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Serhat Özcan'ın da Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağını duyurdu.

'HEPİMİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum."


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Milletvekili Serhat Özcan türkiye işçi partisi

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