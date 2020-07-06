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Erkan Baş kimdir? Türkiye İşçi Partisi'nin TBMM Başkanlığı adayı Erkan Baş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanlığı için aday oldu. Erkan Baş adaylığını Meclis'te düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın TBMM Başkanlığı adaylığını açıklamasının ardından vatandaşlar, "Erkan Baş kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Erkan Baş hakkında merak edilenler...

Erkan Baş kimdir? Türkiye İşçi Partisi'nin TBMM Başkanlığı adayı Erkan Baş oldu

TBMM Başkanlığı için seçimler yaklaşırken, adaylardan biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş oldu. Erkan Baş adaylığını TBMM'de düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Erkan Baş kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Erkan Baş kimdir?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979'da Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Erkan Baş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezun oldu. Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Erkan Baş, üniversitede yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadelenin sonucu olarak okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Siyasete genç yaşta atılan isimlerden biri olan Erkan Baş, Sosyalist İktidar Partisi üyesi oldu. Daha sonra ise devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Partinin il sekreterliğini yapan Erkan Baş, TKP'nin 9. Kongresi'nde Aydemir Güler'in görevi bırakmasının ardından genel başkanlık görevine seçildi.

2014'te yaşanan ayrışma sonrasında Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde Genel Sekreter olan Erkan Baş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı oldu ve seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde ise Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

Erkan Baş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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