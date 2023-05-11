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Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi? İnce'nin adaylık kararından sonra gözler ona çevrildi! "Buyursun" diyerek çağrı yapmıştı

11.05.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi gündeme damgasını vurdu. İnce'nin kararını açıklamasının ardından gözler bu kez Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş'a çevrildi. İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısı yapan Erkan Baş "Koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin" demişti. 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala son gelişmelerin ardından 'Erkan Baş milletvekili adaylığından çekilecek mi?' sorusu merak konusu oldu.

Erkan Baş milletvekilliğinden çekilecek mi? İnce'nin adaylık kararından sonra gözler ona çevrildi! "Buyursun" diyerek çağrı yapmıştı

Hakkındaki iddialardan sonra kritik bir hamleye imza atan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini partisinin genel merkezinden yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Gelişmenin 14 Mayıs seçimlerine etkisinin yanı sıra TİP lideri Erkan Baş'tan da benzer bir adım gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

BAŞ'IN ÇAĞRISI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Erkan Baş "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal beye değil Tayyip Erdoğan’a kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye’yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin" demişti.

Muharrem İnce'nin Baş'ın bu çağrısına yanıtı da dikkat çekiciydi. İnce, Baş'ın çağrısına yanıt verirken "Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma" sözleriyle teklifte bulunmuştu.

"TEK KOŞULU BENİM ADAY OLMAMAMSA..."

Baş ise İnce'nin bu teklifine "Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım.” sözleriyle karşılık verdi.

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Bu açıklamaların ardından Muharrem İnce bugün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce kararını açıklarken hakkında gündem olan iddialara da değindi. Adaylıktan çekilişini duyurduğu açıklamasında İnce "Bunu memleketim için yapıyorum. Seçimi kaybettikleri gün tüm suçu bize atacaklar, bahaneleri kalmasın istiyorum" mesajını verdi.

GÖZLER ERKAN BAŞ'TA!

İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle Erkan Baş'ın da milletvekili adaylığından çekilip çekilmeyeceği konusu gündeme geldi. Gözler TİP liderinden gelecek açıklamaya çevrildi.

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