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Erkan Baş'tan Muharrem İnce'nin teklifine gündem yaratacak yanıt! 'Tek koşul aday olmamamsa buyursun...'

07.05.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan TİP lideri Erkan Baş ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki adaylık tartışması devam ediyor. Baş, İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yaparken İnce ise Baş'a milletvekili adaylığından çekilip Memleket Partisi'nin adayını desteklemesi teklifinde bulundu. Buna karşılık Baş, İnce adaylıktan çekilirse ne yapacağını duyurdu. Baş'ın açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

Erkan Baş'tan Muharrem İnce'nin teklifine gündem yaratacak yanıt! 'Tek koşul aday olmamamsa buyursun...'

Seçimlere 1 hafta kaldı. Daha önceki açıklamalarıyla adaylıktan çekilebileceğinin sinyalini veren cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimden önceki son düzlükte bir hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu sırada Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş'tan da İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı gelmişti.

BAŞ'TAN İNCE'YE: SİZİN YÜZÜNÜZDEN TÜRKİYE'Yİ 14 GÜN DAHA ERDOĞAN YÖNETMESİN

Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal beye değil Tayyip Erdoğan’a kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye’yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin" demişti.

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İNCE'DEN BAŞ'A TEKLİF: ADAYLIKTAN ÇEKİL, BİZİM ADAYIMIZI DESTEKLE

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Muharrem İnce, Erkan Baş'ın bu sözlerine "Bugün bana 'Gel, destekle' diyor ama 10 gün önce de 'Muharrem İnce’yi kale almıyorum' demişti. Ben de onu kale almıyorum. Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kale almadığın bir insanı şimdi neden kale alıyorsun? Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma" diyerek yanıt verdi.

"TEK KOŞUL ADAY OLMAMAMSA HEMEN ÇEKİLSİN"

Baş'tan İnce'ye yanıt da gecikmedi. Cem TV'de katıldığı programda Erkan Baş İnce adaylıktan çekilirse kendisinin de milletvekilliği adaylığından çekileceğini açıklarken şöyle konuştu:

"Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım.”

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