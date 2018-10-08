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Erkan Baş ve Barış Atay TİP'e geçti! Meclis'te 9. parti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

HDP'li milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay partilerinden ayrılarak TİP'e geçti, TBMM'de temsil edilen parti sayısı 9'a çıktı.

Erkan Baş ve Barış Atay TİP'e geçti! Meclis'te 9. parti

Genel seçimde HDP listelerinden İstanbul ve Hatay milletvekili olarak TBMM'ye seçilen Erkan Baş ile Barış Atay, HDP'den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı ve böylelikle TBMM'de temsil edilen parti sayısı 9'a çıktı.

Söz konusu gelişme HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin Hatay Milletvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Cumartesi günü düzenledikleri ortak basın toplantısında duyuruldu.

Atay yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle, İstanbul ve Hatay Milletvekilleri olarak HDP grubunda sürdürdüğümüz mücadeleyi, kuruluş çalışmalarını sonlandıran Türkiye İşçi Partisi üyeleri olarak sürdüreceğinizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Buldan ise "TİP'in yeniden meclise geri dönme zamanı gelmiştir. HDP milletvekilleri olarak seçilen ve parlamentoya giren iki arkadaşımız kendi partilerine geri dönerek TİP'i Mecliste temsil edeceklerdir. TİP'in Mecliste olmasını önemsiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

İki ismin TİP'e geçmeleri ile Meclis'te temsil edilen parti sayısı dokuza çıktı. Son sandalye dağılımına göre AKP'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İyi Parti'nin 40, Saadet Partisi'nin iki, Demokrat Parti'nin bir, Büyük Birlik Partisi'nin bir, bağımsız ise yine bir milletvekili bulunuyor. (Reuters)

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meclis TIP HDP Erkan Baş barış atay

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