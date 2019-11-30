Erkan Kandemir: "Masa başında harita çizenler başarısız oldular"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, bölgede hesap yapanların son NATO toplantısında kendilerini ifşa ettiğini vurgulayarak, "Fransa Cumhurbaşkanı niyetini açık açık ifade etti, ancak planları bozuldu. Masa başında hesap kuranlar, harita çizenler başarısız oldular" dedi.

Erkan Kandemir, bir dizi toplantılara katılmak üzere geldiği Mersin’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Kandemir’e, Mersin, Osmaniye, Antalya ve Hatay milletvekilleri ile il başkanları, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Teşkilat Başkan Yardımcıları Mustafa Köse ve Abdulkadir Özel eşlik etti. Burada AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile milletvekillerinin konuşmasının ardından partililere hitap eden Erkan Kandemir, Mersin’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Uzun bir Türkiye hikayesini birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Kandemir, "Bu kadim çınar çokça saldırıya maruz kaldı. Eline baltayı alanlar zannettiler ki bu çınarı baltalayınca kökünü kurutur. Esasında zaman zaman bizi yaraladılar, bedelde ödettirdiler. Fakat bu çınarın kökleri sağlam. Biz kadim bir coğrafyada, kadim bir milletin torunlarıyız. Şunun şurasında henüz bir sene önce çok az ülkenin başı çıkabileceği bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ellerini ovuşturdular dolar 10 lira, 15 lira olacak dediler. İçerideki işbirlikçileri Türkiye’nin kaybını, kendi kazancı görenler heveslendiler, fakat hevesleri kursaklarında kaldı. Barış Pınarı Harekatıyla bölgede hesap yapanlar, işte son NATO toplantısında afişe ettiler kendilerini. Fransa Cumhurbaşkanı açık açık ifade etti artık niyetini. Bunlar 100 yıllık planlarında biz acaba orada bir terör devleti kurabilir miyiz yapmışlardı ama lider sağlam durdu, milletimiz sağlam durdu, Mehmetçiğimiz canı pahasına bir mücadele içerisine girdi ve planları bozuldu. Masa başında hesap kuranlar, harita çizenler başarısız oldular. Bu millet bir kere daha birliğini, beraberliğini, huzurunu muhafaza etti. Biz sağlam duracağız. Çok az liderin bu kadar cesur ve kararlı duruşuyla bu olabilirdi" diye konuştu.