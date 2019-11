Erkan Kandemir: "Masa başında harita çizenler başarısız oldular"

"Kongre sürecimizi düğüne çevireceğiz"

Şimdi yeni bir sayfa aradıklarını kaydeden Kandemir, "O karanlık gecelerin sabahlarını hatırlayalım. Daha çok değil vesayetin bileğini bükeli, millete bedel ödetenleri alt edeli çok zaman olmadı. Baş örtüsü ile mücadelemizde galip geleli henüz 5-6 seneli oldu. Çukur eylemleriyle millete tuzak kuranlara ders vereli 3-4 sene oldu. Her anımızla bir kahramanlık mücadelesine şahitlik ettik. Mücadele ve sizlerin gayret, desteğiyle vesayeti bir daha geri dönmeyecek şekilde kendi mağarasına, mezarına gömdük. Sizinle beraber başardık, başarmaya devam edeceğiz. Şimdi kongrelerimiz başlıyor. Hep birlikte el ele vereceğiz. Dokundukları her şeyi zehirleyen, bulaştıkları her şeyi kirletenlere karşı biz temiz yüreğimizle, ideallerimizle, daha güçlü ve özgür Türkiye için, çocuklarımıza ve gençlerimize iş bulacağımız bir Türkiye için el ele vereceğiz. Kongre sürecimizi düğüne çevireceğiz. Gönül gönüle, el ele büyük Türkiye mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. AK Parti teşkilatları seçimden seçime mücadele vermezler. Sizlere güveniyoruz. Mersin’de çok büyük bir şey başardınız. İşte bazı belediyelerimizi kazandık. Özellikle Akdeniz Belediyemize, belediye başkanımıza omuz vereceğiz" şeklinde konuştu.



