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Erkan Özerman'dan kötü haber! Vücuduna yayıldı...

23.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardan bu yana Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman, pankreas kanserine yakalandı. Özerman'ın hastalığının karaciğere de yayıldığı belirtildi.

Erkan Özerman'dan kötü haber! Vücuduna yayıldı...

Ünlü Prodüktör Erkan Özerman'dan üzücü bir haber geldi. Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman'ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu. Öte yandan bu yıl 35. kez düzenlenecek olan Best Model of The World Yarışması'nın ertelenmeyeceği de açıklandı.

"PANKREAS KANSERİ KARACİĞERE SIÇRADI"

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır.

Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022'de İstanbul'da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir."

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Anahtar Kelimeler:
kanser Erkan Özerman

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