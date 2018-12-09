MAGAZİN

Erkan Petekkaya 'alkol yasaklansın' dedi olay oldu! Bir açıklama daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Erkan Petekkaya, verdiği bir röportajda kullandığı "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine açıklık getirdi.

Erkan Petekkaya 'alkol yasaklansın' dedi olay oldu! Bir açıklama daha

47 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiği görüşünü dile getirmiş ve bu açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Posta gazetesine verdiği röportajda; “Acilen satışı yasaklansın dediğiniz şey nedir?” sorusu karşısında, acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşündüğünü belirtmişti. Petekkaya özellikle sosyal medyada günün konusu haline gelen ve çok sayıda yorum alan açıklamasıyla ilgili olarak konuşma gereği hissetti.

BEN ALKOLDEN ÇOK ÇEKTİM

Petekkaya, Vakitsiz Horoz’a yaptığı özel açıklamada o sözlerin kendisinden çıktığını ancak yanlış anlaşıldığını söyledi. Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim. Örnek olmamız gereken gençleri, alkolden ve sigaradan uzak tutmak için sarf ettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı.

Nasıl ki savaşlar olmasın, dünyada çocuklar açlıktan ölmesin, herkes refah içinde yaşasın gibi temennilerimiz varsa benimki de öyle bir temenniydi aslında. Röportajı telefondan yaptı ve belki de ‘Alkol ve sigaradan uzak durulsun’ şeklinde söylemem gerekirdi. Böylesine insani bir cümleyi alıp içine siyaset ve dini katıp yorumların yapılmasına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim.”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Acilen yasaklansın veya fiyatı çok yükseltilsin okadarda önemli değil çok parası olan içsin.
iyi demişsin ustad. Lafların doğrudur ama herkesi razı edemesin tabi.
Adam güzel konuşmuş aslında ama demek istediği yanlış yorumlanmış
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