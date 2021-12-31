Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ameliyata alınan ünlü oyuncudan ilk açıklama

Usta oyuncu Erkan Petekkaya yaşadığı sağlık nedenlerinden dolayı ameliyat masasına yattı. Erkan Petekkaya, ameliyat sonrası ilk kez konuştu. Erkan Petekkaya geçtiğimiz gün böbreğinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Posta'nın haberine göre; Başarılı geçen ameliyat sonrası Erkan Petekkaya sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Erkan Petekkaya şu ifadeleri kullandı, "Uzun yıllardır çektiğim böbrek rahatsızlığı sonucu ameliyat oldum. Ameliyatımı Doktor Rasim Güzel gerçekleştirdi. Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı. Böbreğime stent takıldı. Bugün hastaneden taburcu olacağım. Zaten uzun yıllardır çektiğim bir sağlık sorunuydu. Ameliyat olarak bu sağlık sorununu geride bıraktım"



