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Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Benim adım çıkmış...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya, Jülide Ateş'in programına katıldı. Hem İBB hakkında yaptığı yorumla, hem Cem Yılmaz hakkında konuşan oyuncu, "Videoyu 2 gün izlediler sonra küfretmeye başladılar" dedi. Erkan Petekkaya Ekrem İmamoğlu'na yazdıklarıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Oyuncu Erkan Petekkaya Jülide Ateş’in programında sorulara açıklık getirdi.

Son dönemde hakkında çıkan iddialara cevap veren, İBB konusuna açıklık getiren Petekkaya, eleştirildiği video hakkında da konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na attığı Tweet'i için “Benim adım çıkmış 8'e inmiyor 7'ye. Hakkımda alkol konusunda çok acayip bir algı yarattılar, çünkü ben bu konuda çok rahat davrandım…

Erkan Petekkaya Ekrem İmamoğlu'na 'Terbiyesiz' demişti! Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklamasıErkan Petekkaya Ekrem İmamoğlu'na 'Terbiyesiz' demişti! Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Tabii ellerine malzeme de verdim ama, ben ne yapsam; sokakta takılıp düşsem 'Aa alkollüydü’, birine bir şey söylüyorum ‘Sarhoştu zaten’ diyorlar" dedi.

'Ben uzun uzun mesajlar yazamam'

Petekkaya açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Elimde belgeler var. Yanımda çalışan 8 yıldır benimleydi, oğlumdan çok onu görüyorum. Banka şifrelerim, sosyal medya hesaplarımın şifreleri, vekaletnamelerim her şeyim ondadır… Gelir evimde yatar, annemin babamın evinde benimle uyur, yardımcım… Ben uzun uzun mesajlar yazamam, veririm o yazar.”
Petekkaya, çalışanını çıkardıktan sonra başına gelenleri de anlattı: “Elemanlarımın hepsini belli bir yaşa gelince çıkarıyorum, çünkü belli bir yaşa gelince olmuyor, mutsuz oluyor, onlara iş imkanı açıp onları gönderiyorum. Onun da zamanı geldi, işten çıkardım ama, açık açık anlatamadım bunu, sonra anlatırım dedim. Çok üzüldü, Perşembe günüydü tazminatını yatırdım, işten çıkardım; bu olay Cuma oldu. Kötü ayrılmadık, kardeşimsin diye konuşmaya çağırdım… Alkol almış, hatırlamıyor yaptıklarını, itiraf etti ben de onu affettim.”

BANA KÜFREDENLER EKRANDA MASKESİZ PROGRAM YAPIYOR

BANA KÜFREDENLER EKRANDA MASKESİZ PROGRAM YAPIYOR
Erkan Petekkaya koronavirüsü videosu hakkında da konuştu. Çok tepki aldığı hatırlatılan oyuncu kendini şöyle savundu: “Hiç tepki alacağımı düşünmedim. Çok iyi niyetliydim, insanlara bir şey göstereyim istedim. Çok üzülüyorum böyle bir şey olunca, çünkü ben iyi kalpli bir adamım! Farkındalık yaratayım dedim, o zaman daha maske takılsın mı takılmasın mı, mesafe koyulacak mı koyulmayacak mı bilim adamları televizyona çıkıp konuşuyorlardı.
Bilim adamları ekranda ‘Maske takmayalım' diyorlardı. Benim o çektiğim videoda maske de var mesafe de var. Yaptım, 1-2 gün içinde herkes beğendi, bilim adamları ‘Maske takacaksınız” dedi, bir baktım ben linç oluyorum. Yahu arkadaş ben ne yaptım ki? Steril ortamdayız, girdiğimiz yerler temizleniyor. Siz maske takıyor musunuz şu an da, ben takıyor muyum? Benimki de o an öyleydi. Bana küfür eden insanlar ekranlarda maskesiz program yapıyorlar. Sonra benim üzerime patladılar, farkındalık yaratıldı, ama ben linç oldum. Üzülüyorum böyle şeylere. Erkan hata etmişsin demediler. Al kırbacı, al copu saldır. Çok üzüldüm.”

CEM YILMAZ’I NASIL BEĞENMEM

CEM YILMAZ’I NASIL BEĞENMEM
jülide Ateş, 2017 yılında yaptığı “Filmlerini beğenmiyorum. O yüzden oynamam. O da bana teklif yapmaz” açıklamasını hatırlatarak “Cem Yılmaz'ın filmlerini neden beğenmiyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Erkan Petekkaya Cem Yılmaz sorusunu şöyle yanıtladı:
“Beğeniyorum. Nasıl beğenmem? Cem Türkiye'nin en önemli insanlarından belki de birincisi. Cem dünya standartlarında yeteneğe ve zekaya sahip bir insan. Ben onu şu anlamda söyledim; sahne şovunda izledim, inanılmaz, karnımı tutuyorum ağrıdan, gülmekten öyle bir ağrıyor ki, karnımı tutmak zorunda kalıyorum; Cem öyle bir sanatçı.
Asıl zekasını, absürt zekasını ortaya koyabilecek şovlar yapıyor, 3 ay öncesinden bitiyor. Ben bunu söylemek istedim. Ortalama için film yaptığında sahne şovuna göre 10 üzerinden 6 oluyor, ya da 8 oluyor! Halbuki Cem'in hiçbir işinin 8 olmaması gerekiyor. Onun yaptığı her iş 10 olmalı. Ben bu anlamda söyledim. Hatta dedim ki ‘Onun önünde ceketimi iliklerim' ama insanlar aldılar ‘Cem Yılmaz film yapmasın!” Hayır! Ben öyle bir şey demedim! Önünde ceketimi iliklerim dediğim adama öyle bir şey söyler miyim?"
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