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Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti

29.10.2020 19:52 | Son Güncelleme:
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Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Petekkaya, annesinin iki yıldır alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini ifade etti.

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya’nın annesi Şerife Petekkaya (69) yaşamını yitirdi.

Petekkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.

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Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.

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Yaklaşık 2 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
allah rahmet eylesin allah sabır versin erkan petekkaya
Allah rahmet eylesin, Annelerimizin kıymetini bilelim geç olmadan
allah rahmet eylesin

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