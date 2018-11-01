Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

A Haber'de yayınlanan Sabah Ajansı programının sunucusu Erkan Tan, canlı yayında Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi. İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla ilgili FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın rahatsızlığı hakkında sert ifadelerle yüklendi.

Erkan Tan, dünya basını havalimanını övdüğünü söyleyeyerek, FOX TV ve Fatih Portakal'ın yayınladığı haberi ekranlara getirdi ve yeni havalimanını hazmedemediklerini iddia etti

'HAZIMSIZLIK NEYMİŞ GÖRDÜK'

Tan'ın program esnasında kullandığı sözler şöyle;

Dünyanın en büyüğü, İstanbul Havalimanı'nın açılışı ile ilgili öyle bir yayın gerçekleştirdiler ki FOX TV ve Fatih Portakal, hazımsızlık neymiş gördük. Kısmi açılış diye vurgulayarak verdiler Fatih Portakal kısmi hazımsızlığını kusmuş. 3.havalimanın o kulesi bunlara hazımsızlık yaratmış



