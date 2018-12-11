Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Takvim gazetesindeki köşe yazısında Fransa'da benzin fiyatlarına gelen zammı protesto eden ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekler'in gösterilerine değinen Tan, olayları Türkiye'ye taşımak isteyenlerin olduğunu ileri sürdü.

"SARI YELEK HAYALİ KURANLARIN SONU SARI ETEK OLUR"

Gezi Parkı eylemlerini örnek gösteren Tan, "Devlete baş kaldırdılar. Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu Sarı Etek olur… Bu cümleyi fakir kardeşinize Alim Koptur adlı seyircimiz göndermiş… Çok hoşuma gitti. Sizler ile paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Erkan Tan'ın yazısı sosyal medyada gündem oldu. İşte tepkilerden bazıları...

Erkan Tan ,baş kesmek , diyerek toplumu tehdit edemezsin. kimlerin sözcülüğünü ,tetikciligini yapıyorsun. — Mehmet paşa (@2DEMR555) 11 Aralık 2018

"Gezicilerin başları kesilmelidir" diye yazı yazıyor, gazete yayınlıyor, savcılar, emniyet susuyor.

O zaman buradan ilan ediyorum bu ERKAN TAN denen zübük, görüldüğü yerde yüzüne tükürülmeyi hak eden iğrenç bir provokatördür. — orhan aydın (@orhanaydin6) 11 Aralık 2018

Türkiye'de bir tane onurlu,yürekli savcı yok mu Erkan Tan hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevkten soruşturma başlatacak ?? Fatih Portakal'ın acabasına suç duyurusunda bulunan aptallar, gözünüz kör, kulağınız sağır oldu dimi ? Yazık gerçekten.. https://t.co/LdViLqc6xU — Özgün Önder Doğan (@OzgunOnderDogan) 11 Aralık 2018

Bu istibdat dönemi sona erince Anayasaya "Erkan Tan hiçbir af kanunundan faydalanamaz" içerikli bir madde koyup, bu maddenin alt fıkrasına "ver mehteri" yazalım. https://t.co/Yg4ymoIwNa — Veli Saçılık (@velisacilik) 11 Aralık 2018

kim kendini birilerine ispatlama derdinde ise, kimin sesi olmasından gerekenden fazla çıkıyorsa fetöcü çıkıyor. buyrun "gezicilerin başları kesilmelidir" diyen Erkan Tan'ın fetö güzellemeleri.. pic.twitter.com/YVHvdn0cCG — Levent (@fevrisosyolog_) 11 Aralık 2018



