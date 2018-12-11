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Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

A Haber sunucusu ve Takvim yazarı Erkan Tan, Gezi eylemlerine katılanların, kamu mallarına ve sivil vatandaşın malına zarar verdiğini söyleyerek "Bu nedenle başları kesilmelidir." dedi. Tan, "Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu Sarı Etek olur" ifadelerini kullandı. Erkan Tan'ın ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Takvim gazetesindeki köşe yazısında Fransa'da benzin fiyatlarına gelen zammı protesto eden ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekler'in gösterilerine değinen Tan, olayları Türkiye'ye taşımak isteyenlerin olduğunu ileri sürdü.

"SARI YELEK HAYALİ KURANLARIN SONU SARI ETEK OLUR"

Gezi Parkı eylemlerini örnek gösteren Tan, "Devlete baş kaldırdılar. Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu Sarı Etek olur… Bu cümleyi fakir kardeşinize Alim Koptur adlı seyircimiz göndermiş… Çok hoşuma gitti. Sizler ile paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Erkan Tan'ın yazısı sosyal medyada gündem oldu. İşte tepkilerden bazıları...


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Anahtar Kelimeler:
erkan tan gezi parkı Sarı yelekliler

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
çok dogruyu söylemiş.gezici vatan hainlerini kurşuna dizeceksin,ermeni yunan artıklarını.
erkan tan ve ak hainler bi gün gelicek kaçıcak delik arıycaksınız ama kaçamıycaksınız
Bu şamar oğlu şamar nediyor bu gibi şeref sizlerin yüzünden yağ alamaz olduk yağ çeke ceke
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