Nurettin Yıldız'dan şok sözler: Erkeğe mesaj gönderdikten sonra Kur'an ezberlesen ne işe yarayacak

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Siz Asiyesiniz!” Konferansı’na katıldı.

Türkiye Kamuoyunda “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” sözleriyle tanınan Nurettin Yıldız, “Siz Asiyesiniz!” Konferansı’nda kadınlara seslendi. Yıldız, kadınların kendilerini, imam hatip talebeliği ya da başörtüsüyle değil kadınlıklarıyla ispat edebileceklerini söyledi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de Müslüman çocuğunu gezdirmek için alışveriş merkezine gitmez, asansörde halvet olabilir gibi söylemleriyle gündem olan Nurettin Yıldız’ın "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.” diyerek tepki göstermişti.

Yıldız, katıldığı konferansta, “Hanım ablalar Allah kimseye muhtaç değil. Allah kuru vaat istemiyor. İş istiyor. Bunun için sizin bu ümmetimizin umudu olma enerjininiz, bu ruhunuz ispat edilmeli. Bunu nasıl ispat edeceksiniz başörtüsüyle mi hayır imam hatip talebeliği ile mi hayır bırakın başka liseye gidin zararı yok hafız olarak mı hayır hafız olarak da değil, kadınlığınla ispat edeceksin” ifadelerinde bulundu.