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Nurettin Yıldız'dan şok sözler: Erkeğe mesaj gönderdikten sonra Kur'an ezberlesen ne işe yarayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Daha önce “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” sözleriyle gündemi sarsan Nurettin Yıldız, bir konferansa katıldı. Yine dikkat çekecek açıklamalara imza atan Yıldız, "Allah senin erkekle konuşmanı, erkeğe mesaj göndermeni, seni doğurup büyüten yirmi senedir senin şerefli düğün günü bekleyen ananı babanı kırıp, onlardan habersiz birisiyle mesajlaştığın bir afet olarak annenin babanın başına düştükten sonra, Kur'an değil 104 kitabı ezberlesen ne işe yarayacak ki; 104 kitap da sana lanet edecek.” dedi.

Nurettin Yıldız'dan şok sözler: Erkeğe mesaj gönderdikten sonra Kur'an ezberlesen ne işe yarayacak

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Siz Asiyesiniz!” Konferansı’na katıldı.

Türkiye Kamuoyunda “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” sözleriyle tanınan Nurettin Yıldız, “Siz Asiyesiniz!” Konferansı’nda kadınlara seslendi. Yıldız, kadınların kendilerini, imam hatip talebeliği ya da başörtüsüyle değil kadınlıklarıyla ispat edebileceklerini söyledi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de Müslüman çocuğunu gezdirmek için alışveriş merkezine gitmez, asansörde halvet olabilir gibi söylemleriyle gündem olan Nurettin Yıldız’ın "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.” diyerek tepki göstermişti.

Yıldız, katıldığı konferansta, “Hanım ablalar Allah kimseye muhtaç değil. Allah kuru vaat istemiyor. İş istiyor. Bunun için sizin bu ümmetimizin umudu olma enerjininiz, bu ruhunuz ispat edilmeli. Bunu nasıl ispat edeceksiniz başörtüsüyle mi hayır imam hatip talebeliği ile mi hayır bırakın başka liseye gidin zararı yok hafız olarak mı hayır hafız olarak da değil, kadınlığınla ispat edeceksin” ifadelerinde bulundu.

Yıldız Müslüman olmanın başörtüsünden değerli olabileceğini de belirtti. Yıldız, kadının erkekle mesajlaşmasına da değinirken şu ifadeleri kullandı:

“Hanımefendi Müslüman ol başörtünden değerli hafızlığından değerli bir iş yapmış olursun. Allah senin erkekle konuşmanı, erkeğe mesaj göndermeni, seni doğurup büyüten yirmi senedir senin şerefli düğün günü bekleyen ananı babanı kırıp onlardan habersiz birisiyle mesajlaştığın bir afet olarak annenin babanın başına düştükten sonra kuran değil 104 kitabı ezberlesen ne işe yarayacak ki 104 kitap da sana lanet edecek.”

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bu hoc doğruları konuşuyor... kitabın orta yerinden konuşuyor... Allah'ın seriatını anlatıyor... simdi yorum yagdirir bazi mercimek beyinliler ama... dogrusu bu..!
ULAN NE İŞ, BU TİP ADAMLAR HİÇ TÜKENMİYOR BU ÜLKEDE, DIŞ DESTEKLİ Mİ BUNLAR! 6 YAŞINDAKİ KIZ NASIL OLUR DA EVLENİR KOCA ÖKÜZ.
104'ün hangisi İlm-i Ledün? İşiniz gücünüz günahınızı şeytana yüklemek, Allahı gök yüzüne fırlatmak, kız çocuklarını diri diri gömmek. Siz cennetten çoktan kovuldunuz...
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