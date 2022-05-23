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Erkek arkadaşı bıçakla boğazını yaralamıştı! 15 yaşındaki Görkem'in yaşam mücadelesi sürüyor

23.05.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki B. A. ve kız arkadaşı Görkem Oybak geçtiğimiz cuma günü mezarlıkta tartışma yaşadı. B. A. tartışma sonucu bıçakla hem kız arkadaşı Görkem'i hem de kendini yaraladı. Boğazından yara alan Görkem yaşama tutunmak için mücadele vermeye devam ediyor.

Erkek arkadaşı bıçakla boğazını yaralamıştı! 15 yaşındaki Görkem'in yaşam mücadelesi sürüyor

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan kız arkadaşı Görkem Oybak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı Görkem Oybak'ı boğazından, kendini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Görkem Oybak'ın tedavisi sürüyor. Genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan B.A.'nın da hastanedeki tedavisi devam ediyor.

(DHA)

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