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Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y.

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı.
Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Fatma Y., erkek arkadaşı Serkan Y. İle birlikte otomobille gezerken tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Serkan Y., elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın, Serkan Y. tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı. Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.

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Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attıErkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attıErkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

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