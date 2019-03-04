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Erkek arkadaşı ile tartışan Fatma, 4'üncü kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

BURSA'da Fatma K.

Erkek arkadaşı ile tartışan Fatma, 4'üncü kattan atladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Fatma K. (23), iddiaya göre, erkek arkaşı A.K. (27) ile tartıştıktan sonra kendisini 4'üncü kattaki evin penceresinden boşluğa bıraktı. Kanlar içinde yerde kalan Fatma K.'nin yanına giden erkek arkadaşı, ''Sen ne yaptın Fatma, ölme'' diyerek ağladı. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Fatma K. ile erkek arkadaşı A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatma K., apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Fatma K., kanlar içinde kaldı. A.K., koşarak merdivenlerden inerek Fatma K.'nin yanına gitti. Genç kadının başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diyerek ağlayan A.K., çevredekilerden yardım istedi. Ağır yaralanan Fatma K., çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadının daha önce de aynı evde pencereye çıkarak intihara kalkıştığı ileri sürüldü.
Polis tarafından ifade için emniyete götürülen A.K., ''Tartışıyorduk, bir süre sonra sinir krizi geçirerek kendisini aşağı attı. Daha önceden de kendisini atmaya çalıştı, ben engel olmuştum'' dedi. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Erkek arkadaşı ile tartışan Fatma, 4'üncü kattan atladıErkek arkadaşı ile tartışan Fatma, 4'üncü kattan atladıErkek arkadaşı ile tartışan Fatma, 4'üncü kattan atladı

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